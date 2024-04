Willem-Alexander bedankt Spaanse koning Felipe voor Amalia's verblijf in Madrid

De koning sprak zijn dank uit tijdens het staatsbanket in het koninklijk paleis op de Dam, waarbij ook prinses Amalia aanwezig was. Het is de eerste keer dat Amalia een officiële rol vervult bij een staatsbezoek.

Zware bedreigingen

Gisteren werd bekend dat prinses Amalia ruim een jaar in Madrid heeft gewoond en gestudeerd vanwege haar veiligheidssituatie. "Van daaruit kon ze haar studie aan de Universiteit van Amsterdam voortzetten", zei Willem-Alexander.

Inmiddels is Amalia weer in Amsterdam. Volgens bronnen is de dreiging niet verdwenen, maar kan ze door maatregelen wel weer in Nederland wonen en studeren.

In zijn toespraak verwees Willem-Alexander ook naar "het speciale plekje in onze harten" voor Spanje. In dat land ontmoetten koning Willem-Alexander en koningin Máxima elkaar 25 jaar geleden voor het eerst tijdens de Féria in Sevilla. "De vonken sloegen over, en de rest is geschiedenis", aldus de koning.

Balletje trappen

Koning Felipe en koningin Letizia kwamen vanochtend aan in Amsterdam, waar zij op de Dam officieel welkom werden geheten door koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Willem-Alexander en Felipe bezochten vervolgens de Johan Cruyff Foundation. De Nederlands-Spaanse stichting biedt kinderen met een handicap uit achterstandswijken de kans zich te ontwikkelen via sport. De twee koningen trapten een balletje op het Cruyff Court in de Amsterdamse wijk Betondorp, en waren bij een kickboksclinic en een basketbaltraining.

Daarna bezochten ze de haven van Amsterdam, waar ze informatie kregen over een waterstofcorridor tussen de Spaanse stad Bilbao en Amsterdam. Het is de bedoeling op de route tussen beide havens een zogeheten 'groene waterstoftoeleveringsketen' te ontwikkelen.