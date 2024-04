Zaalvoetballers voor het eerst in 24 jaar naar WK na thriller tegen Finland

Dat Nederland deze play-offs nog een kans maakte op het WK was al bijzonder, want eigenlijk was de ploeg van de Spaanse bondscoach Miguel Andrés Moreno al uitgeschakeld. Maar omdat Roemenië drie niet-speelgerechtigde spelers had opgesteld, mocht Nederland toch aan de play-offs deelnemen.

Met Finland trof Oranje niet de makkelijkste tegenstander, want dat land is de nummer veertien van de wereld. Nederland staat 31ste.

Martinus op schot

In de Energia Areena in het Finse Vantaa was het team van Moreno lange tijd de betere. Dat resulteerde ook in de openingstreffer van Jordany Martinus. De aanvaller wist met een hard schot in de korte hoek de Finse doelman te verrassen.

In de tweede helft drongen de Finnen meer aan, maar na een goed uitgespeelde aanval kreeg Martinus weer alle ruimte om de korte hoek te vinden en wederom was dat succesvol: 0-2.