Chinese economie zit in de lift, maar Chinezen merken daar nog niks van

Mensenrechtenorganisatie China Labour Bulletin telde afgelopen jaar bijna 1800 protesten in China, een verdubbeling ten opzichte van het jaar daarvoor. Veelal was dat omdat werknemers geen salaris hadden gekregen. In meer dan de helft (945) van de gevallen ging het om mensen in de bouw. Op andere plekken wordt salaris ingehouden of zijn bonussen al dan niet tijdelijk afgeschaft vanwege de economische tegenwind.

Het zijn vooral nieuwere industrieën die groei laten zien. Chips bijvoorbeeld (+28,4 procent), maar ook elektrische auto's. Daarvan werden een derde meer gemaakt dan een jaar eerder, bleek verder uit de trits aan economische cijfers. Daar gaat veel geld naartoe. Zo maakte Volkswagen vorige week bekend nog eens 2,5 miljard euro uit te trekken voor uitbreiding in de stad Hefei.

"We produceren hier nu al 240 elektrische auto's per dag", vertelt Thomas Schinke van Volkswagen Anhui. "Dat moeten er in de toekomst 1200 zijn." Het zijn vooral robotarmen waar fabrieken als deze op leunen. Schinke, die de carrosserie-afdeling leidt: "We hebben 140 mensen op de vloer, tegen 1129 robots. 96 procent van het werk is geautomatiseerd."

Robots zijn noodzaak

Zuid-Korea is koploper op dat gebied. Per 10.000 medewerkers zijn het er meer dan 1000, becijferde de International Federation of Robotics over 2022. China volgt op gepaste afstand, met 392 robots. Maar in absolute aantallen komt niemand in de buurt van China, goed voor meer dan de helft van alle geïnstalleerde industriële robots in 2022. Tien jaar eerder was dat nog 14 procent.

"Ik ben verantwoordelijk voor het controlepaneel", lacht Sun Yue, die achter een computer zit in een verder vrijwel uitgestorven hal. "Ik hoef dus niet bang te zijn dat ik mijn baan verlies", zegt hij desgevraagd. Hij checkt de kwaliteit van de autoramen, bijvoorbeeld op de hoeveelheid licht die wordt doorgelaten.

De robots zijn pure noodzaak om de Chinese maakindustrie concurrerend te houden: fabrieksarbeiders zijn niet meer goedkoop. Zwaarder nog weegt dat China in rap tempo vergrijst, de beroepsbevolking krimpt.

Voor de groep ongeschoolde Chinezen betekent het op korte termijn evenwel dat er minder te kiezen is. "Als je het restaurant of het bezorgadres niet kan vinden, zoek dan nooit langer dan 10 minuten", instrueert stationsmanager Li aan zijn nieuwe Meituan-bezorger, terug in Peking. Veel heeft hij nog niet te doen gehad.

"Ik wacht nog steeds op mijn eerste order", grinnikt de bezorger. "Ik ga het verderop maar eens proberen", zegt hij, terwijl hij verdwijnt tussen de andere geelhelmen op de tweede ring.