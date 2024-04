Eerste proeverij kweekvlees in Nederland: 'Het is een doodgewoon worstje'

Het is al een hele tijd 'een grote belofte': kweekvlees. Een echt stukje vlees waar geen dier voor is gestorven en waarvoor veel minder water en land nodig is dan bij de reguliere veehouderij. Maar vooruitgang gaat langzaam.

Ruim tien jaar geleden werd de eerste in het lab gekweekte hamburger gepresenteerd. Vandaag mochten de eerste mensen binnen de Europese Unie dus een kweekvarkensworstje proeven. Op kleine schaal, want de commerciële verkoop laat nog op zich wachten. Het duurt naar verwachting nog wel tien jaar voor het overal in de supermarkt ligt.

Heel normaal worstje

Het is een bijzondere dag voor het bedrijf, al wil oprichter Krijn de Nood vooral benadrukken dat dit - als het aan hem ligt - zo snel mogelijk doodgewoon is. De proevers moeten niet iets bijzonders verwachten. "Het is een heel normaal worstje. Het ziet eruit, smaakt, ruikt, als normale varkensworst", aldus De Nood.

Waar ze de verwachtingen over de smaak van hun product klein willen houden, kan het qua ambities niet groot genoeg. Met de verkoop van hun kweekvlees hopen ze in 2040 zeker 130 miljoen ton broeikasgasuitstoot, 300 miljard liter water en 14 miljoen dierenlevens te hebben bespaard.

Maar dan moet het wel op grote schaal geproduceerd worden en betaalbaar zijn, en zo ver is het nog niet. Het maken van kweekvlees is nog steeds erg duur. Niet meer zo duur als die eerste hamburger in 2013: daar zat voor bijna 250.000 euro aan research, materiaal en productiekosten in.

Intussen is de prijs al flink gezakt, volgens een recente studie zou het moeten kunnen voor zo'n zestig euro per kilo. Wat de proefworstjes van vandaag precies kosten, kan het bedrijf niet zeggen, "maar het is niet een prijs die veel mensen ervoor zouden willen betalen."