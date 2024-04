Wetenschappers vinden fossiele resten van grootste zeereptiel ooit

Wetenschappers denken in het zuiden van Engeland de overblijfselen te hebben gevonden van een zeereptiel van 25 meter lang. Het dier moet ruim 200 miljoen jaar geleden hebben gezwommen in de wereldzeeën. Met een lengte van twee stadsbussen achter elkaar zou het voor zover bekend het grootste zeereptiel zijn dat ooit heeft bestaan.

De Britse paleontologen vonden de afgelopen jaren steeds nieuwe botfragmenten in de Westbury Mudstone Formation in het graafschap Somerset. De verschillende stukken bot bleken te behoren tot de kaak van het gigantische zeereptiel.

Eerder hadden de onderzoekers een paar kilometer verderop al vergelijkbare botresten gevonden, die in hun ogen allemaal tot een nog onbekende soort ichthyosaurussen behoren. Ze hebben de nieuwe soort Ichthyotitan severnensis gedoopt.

Dolfijnachtig

Ichthyosaurussen lijken enigszins op de huidige dolfijnen. Ze ontstonden zo'n 250 miljoen jaar geleden en bereikten als volwassen exemplaar al snel een lengte van zo'n 15 meter. Dankzijn hun gestroomlijnde vorm konden ze zich met hoge snelheden voortbewegen en jagen op vissen en inktvissen.

Tijdens de late Trias, ruim 200 miljoen jaar geleden, bereikten ze hun maximale lengte - naar het zich laat aanzien dus in ieder geval zo'n 25 meter. Lang hebben ze niet van hun status als grootste zeereptiel kunnen genieten: tijdens de Trias-Jura-extinctie, 201,4 miljoen jaar geleden, stierf ruim 20 procent van alle zeedieren uit. Onder de slachtoffers waren ook de ichthyosaurussen.

Heel skelet

De onderzoekers houden wel een kleine slag om de arm, omdat ze de lengte hebben bepaald op basis van een beperkte hoeveelheid botresten. Ze hopen ooit een schedel of zelfs een heel skelet van het zeereptiel tegen te komen.

Die nieuwe vondsten zullen in de toekomst hopelijk een nauwkeuriger schatting mogelijk maken. Ook vandaag de dag zwemmen er nog dieren van vergelijkbare omvang in de wereldzeeën rond. De blauwe vinvis kan zelfs 26 tot 30 meter lang worden, maar die behoort tot de groep der zoogdieren.

In het zuidwesten van Groot-Brittannië worden vaker fossielen van ichthyosaurussen gevonden. In 2022 kwam een onderhoudsmonteur er toevallig nog eentje op het spoor in een drooggelegd waterreservoir. Een kleintje, vergeleken met de nieuwe vondst: slechts 10 meter lang.