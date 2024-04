Niewiadoma steekt op steile slotklim Vollering de loef af en wint Waalse Pijl

Vollering zette zich aan kop van het peloton en passeerde als eerste de moedige Markus. De kopvrouw van SD Worx kreeg een vijftal rensters mee in het wiel, van wie Elisa Longo Borghini en Niewiadoma dat het langst volhielden.

Niewiadoma bleek de beste benen te hebben en klopte Vollering, die genoegen moest nemen met de tweede stek.

Haar 29-jarige Poolse opvolgster, altijd strijdend maar dikwijls naast de hoofdprijs grijpend, kon haar geluk niet op en liet haar tranen de vrije loop. Het was haar eerste zege in een grote wedstrijd sinds de Amstel Gold Race in 2019.