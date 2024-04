Niewiadoma steekt in steile slotklim Vollering de loef af en wint Waalse Pijl

Rooijakkers en Brown achterhaalden de geloste Zwitserse, maar konden ook zelf het peloton niet op afstand houden. Na een versnelling van de meute op de Côte d'Ereffe - zo'n 14 kilometer van de streep - kwamen ook Martin en Van de Velde snel in zicht.

De andermaal weggepiepte Rooijakkers sloot met nog 10 kilometer voor de wielen als eerste aan bij de twee koploopsters, maar het trio kreeg al snel gezelschap van het peloton. Het was wachten geblazen op de beslissende 'sprint' op de Muur, hoewel er wel wat ontsnappingspogingen volgden.

Markus probeert het

Riejanne Markus probeerde het namens Visma-Lease a Bike, dat vijfvoudig winnares Marianne Vos thuis had gelaten. De tijdrijdster hield het lang vol, maar was kansloos toen de laatste klim van 1,3 kilometer met een gemiddelde stijging van 9,6 % opdoemde, hoewel haar voorsprong aan de voet zo'n 15 seconden bedroeg.

Vollering zette zich aan kop van het peloton en passeerde als eerste de moedige Markus. De kopvrouw van SD Worx kreeg een vijftal renster mee in het wiel, van wie Elisa Longo Borghini en Niewiadoma dat het langst volhielden.

Niewiadoma bleek de beste benen te hebben en klopte Vollering, die genoegen moest nemen met de tweede stek.

Haar 29-jarige Poolse opvolgster, altijd strijdend maar dikwijls naast de hoofdprijs grijpend, kon haar geluk niet op en liet haar tranen de vrije loop. Het was haar eerste zege in een grote wedstrijd sinds de Amstel Gold Race in 2019.