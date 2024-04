Kwetsbare Nadal lijdt bij terugkeer spaarzame nederlaag in Barcelona

Nadal heeft aangekondigd dat 2024 zeer waarschijnlijk zijn laatste tennisjaar is. Het is nog onzeker wanneer hij precies stopt. Roland Garros wil hij in juni dolgraag voor een vijftiende keer proberen te winnen en ook de Olympische Spelen in Parijs zijn een doel.

Nadal won dinsdag met overtuigende cijfers van de Flavio Cobolli (ATP-62). Het was zijn eerste partij in drie maanden en de eerste wedstrijd op zijn geliefde gravel sinds Roland Garros 2022. "Rafa is back!", zei zijn Italiaanse tegenstander na afloop bewonderend.

Maar de Australiër De Minaur, de nummer elf van de wereld, bleek nog te hoog gegrepen voor Nadal, die in zijn afwezigheid vooral aan snelheid heeft ingeboet en 42 onnodige fouten liet noteren.

Pista Rafa Nadal

In de eerste set wisselde Nadal fraaie punten (hoogtepunt was een messcherpe winner met zijn backhand) af met fouten. De 22-voudig grandslamwinnaar kwam terug van een vroege break achterstand, maar bij 5-5 plaatste de 25-jarige De Minaur een tweede en beslissende break.