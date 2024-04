Ook streekbussen staan zaterdag drie minuten stil, stationswinkels dicht

Zaterdagavond staan ook alle streekbussen drie minuten stil. Ze doen mee aan een landelijke actie tegen agressie in het openbaar vervoer. NS kondigde de actie aan nadat afgelopen weekend een conducteur zwaar was mishandeld in een trein.

Alle treinen van de NS, van sprinters tot Intercity's en van ICE tot Intercity Brussel, staan zaterdagavond om 22.30 uur drie minuten stil. Spoorvervoerder Arriva en stadsvervoerders lieten deze week al weten mee te zullen doen aan de actie.

Nu ook de bussen van Arriva, Keolis, Qbuzz, Transdev en EBS meedoen staat daarmee zo goed als al het openbaar vervoer in Nederland stil.

Stationswinkels doen ook mee

Daarnaast zijn de stationswinkels solidair. Zij gaan zaterdag ook drie minuten dicht en willen daarmee niet alleen hun collega's steunen, maar ook zelf een symbolisch gebaar maken, meldt de NS. "Ook zij en andere stationsmedewerkers voor schoonmaak, fiets, logistiek en onderhoud, hebben te maken met geweld en agressie."

Voor het tijdstip van zaterdagavond 22.30 uur is gekozen omdat rond die tijd afgelopen weekend een NS-conducteur zwaar werd mishandeld in een trein die onderweg was van Delft naar Den Haag Hollands Spoor. Eén minderjarige jongen is door de politie aangehouden.