Doden bij Russische aanval op noordelijke stad Tsjernihiv in Oekraïne

Ook heeft Oekraïne te maken met een nijpend tekort aan munitie, waaronder luchtverdedigingsmateriaal en raketten. Duitsland heeft onlangs nog een Patriot-luchtafweersysteem naar Oekraïne gestuurd. Nederland zei eerder nog een extra miljard euro vrij te maken voor militaire hulp aan het land.

Maar Oekraïne heeft meer nodig dan dat. In de Verenigde Staten ligt al langere tijd een miljardensteunpakket klaar voor Israël, Oekraïne en Taiwan. Het pakket, ter waarde van 95 miljard euro, is al aangenomen door de Senaat, maar moet nog genoeg stemmen krijgen in het Huis van Afgevaardigden. Daar wordt het tegengehouden door de Republikeinen, die vinden dat Oekraïne al genoeg geld heeft gekregen uit Washington.

Vandaag benadrukte NAVO-chef Stoltenberg het belang van wapensteun aan Oekraïne. Volgens hem is wapensteun aan Oekraïne op korte termijn voor NAVO-lidstaten het allerbelangrijkste, ook als ze daardoor tijdelijk de NAVO-vereisten voor aantallen wapens zelf niet halen.

"De realiteit is dat Oekraïne ondersteunen en helpen om het Russische gevechtsmateriaal onklaar te maken ook onze eigen veiligheid versterkt", aldus Stoltenberg.