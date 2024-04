1800 nieuwe meldingen van kinkhoest, onder wie vijftig bij baby's

In de eerste twee weken van april zijn 1800 gevallen van kinkhoest gemeld, waaronder vijftig bij baby's. Ook werd het overlijden gemeld van iemand met kinkhoest, die ouder was dan 80 jaar.

De meeste mensen werden al in maart ziek, maar gingen pas in april naar de huisarts. Daardoor is niet duidelijk of het aantal gevallen van kinkhoest nog toeneemt.

Volgens het RIVM zijn de aantallen heel hoog in vergelijking met voorgaande jaren, ook vergeleken met de jaren voor de coronapandemie.

De teller dit jaar staat op 5303, onder wie 276 baby's. Bijna de helft van alle baby's werd opgenomen in het ziekenhuis en vier van hen overleden aan de gevolgen van kinkhoest.

In heel 2023 kreeg het RIVM 2842 meldingen van kinkhoest.

Kinkhoest is zeer besmettelijk en vooral gevaarlijk voor baby's. Onder meer door het hoesten kan een gebrek aan zuurstof ontstaan waardoor er hersenbeschadiging optreedt.

Dalende vaccinatiegraad

Het RIVM ziet elke twee tot vier jaar een piek in het aantal kinkhoestmeldingen. In 2012 was ook een grote piek te zien.

Het RIVM denkt dat de maatregelen tegen het coronavirus ook hielpen tegen de verspreiding van kinkhoest. Daardoor bouwden weinig mensen immuniteit op tegen de ziekte. Mede daardoor zou het aantal meldingen nu stijgen.

Een andere oorzaak is de dalende vaccinatiegraad. Doordat ouders hun kinderen niet volledig laten inenten, neemt het risico op uitbraken toe. Gezondheidsdiensten maken zich daar zorgen over

Mazelen

Het aantal meldingen van mazelen lijkt af te nemen. De afgelopen twee weken kreeg het RIVM een melding in de regio Utrecht en een in de regio Limburg Noord. Ook kwamen er nieuwe meldingen uit de regio Brabant Zuidoost waar eerder een uitbraak was. De GGD doet bron- en contactonderzoek.