Nederland wil rookvrij zijn in 2040, maar het is nog lang niet zo ver

Roken in de trein, langs het sportveld en in de kroeg is in Nederland al lang verleden tijd. Toch wil het maar niet lukken om jongeren weg te houden bij vapes en tabak. Rookvrije Generatie, de samenwerking tussen het Longfonds, KWF en de Hartstichting om die ambitie waar te maken, is nog steeds positief.

Directeur van de Hartstichting en voorzitter van Rookvrije Generatie Hans Snijder denkt nog steeds dat een generatie die niet meer rookt werkelijkheid kan worden. "Maar het gaat niet vanzelf. Dan moet er wel wat gebeuren, en snel ook: doorpakken met de prijs verhogen. Dat draagt bij om rokers van het roken af te helpen en te zorgen dat een nieuwe generatie niet begint. We zouden naast het verbod voor supermarkten om tabak te verkopen, dat deze zomer ingaat, ook moeten bewerkstelligen dat bijvoorbeeld tankstations stoppen met de verkoop van sigaretten, shag en vapes."

"Er is nu momentum voor. We hebben een maatschappelijke taak om iets tegen het roken te doen. We willen niet met onze moraliserende vinger wijzen, maar iets doen aan de omgevingsvariabelen. Onderzoek leert dat daar de meeste winst te behalen valt. Als je de prijs omhoog brengt, en de beschikbaarheid naar beneden, dan bereik je iets."

Op terrassen en in de auto

Marc Willemsen, hoogleraar tabaksontmoediging en verbonden aan het Trimbos-instituut, sluit zich daarbij aan. "Wat door de overheid is gedaan, is niet genoeg om de doelstellingen te halen. Van die accijnsverhogingen mag je verwachten dat ze effectief zijn. Die maatregel zal door moeten gaan, dan kan je daar effecten van verwachten. Dat geldt ook voor campagnes om roken te ontmoedigen."

"De leeftijdsgrens verhogen naar 21 jaar zou ook direct effect kunnen hebben. Dat is genoemd door de demissionair staatssecretaris, maar nog niet verder uitgewerkt. Daarnaast zou het helpen als op bijvoorbeeld terrassen en in de auto niet meer gerookt mag worden."

Of een compleet rookvrije generatie echt realistisch is, vindt Willemsen lastig te zeggen. "Ik denk dat het haalbaar is dat minder dan 5 procent van de Nederlanders rookt. Maar dan moeten alle maatregelen waarvan we weten dat ze zin hebben worden geïntensiveerd."

Veel te laat

Willemsen volgt de ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk met belangstelling."Ik vind dat een interessant voorstel. Ik heb geen idee hoe dat in de praktijk uit gaat pakken, want het is nog nergens gedaan." Over de effectiviteit van zo'n maatregel valt dus niks te zeggen, denkt hij.

De ambitie van Rookvrije Generatie is om in 2040 rookvrij te zijn. Snijder: "Dat moet haalbaar zijn, voor minder doe ik het niet. 2030 lijkt me nog veel beter, als het 2050 wordt, is dat veel te laat."