Williams wint atypische en door sneeuw geteisterde Waalse Pijl

Maar dit jaar was niet alléén de Muur van Hoei een scherprechter. De grote vraag was ook: wie is het beste bestand tegen noodweer? Want het was werkelijk bar en boos in Wallonië. Stortregen. Hagel. En zelfs sneeuw. April doet wat-ie wil.

Overal kwam het water vandaan. Want ja, als renners proberen te schuilen achter elkaar, maken ze elkaar ook nat met al dat opspattende water op de weg. De kou trok tot diep in de botten van de renners.

Een van de grote favorieten Mattias Skjelmose - vorig jaar tweede - moest bijvoorbeeld volledig bevangen door de kou van de fiets worden gedragen.