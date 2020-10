Frontex start intern onderzoek naar terugduwen asielzoekers

De Europese grens- en kustwacht Frontex is een intern onderzoek begonnen naar beschuldigingen over zogenoemde 'pushbacks' in Griekse wateren.

Schepen van Frontex zouden opblaasboten met immigranten die onderweg waren naar Griekenland hebben teruggeduwd naar Turkse wateren. Ook zou Frontex niet hebben ingegrepen toen de Griekse kustwacht boten met vluchtelingen op gewelddadige wijze wegstuurde.

'Volledig respect voor de grondrechten'

Volgens Frontex is er tot nu toe geen materiaal gevonden dat die beschuldigingen staaft. De directeur zegt dat het Europese agentschap zich blijft inzetten voor het verlenen van steun aan Griekenland bij het bewaken van de buitengrenzen "in overeenstemming met ons mandaat en in de geest van EU-solidariteit en met volledig respect voor de grondrechten en het internationaal recht".

De Griekse autoriteiten zijn eerder ook een onderzoek begonnen naar de kwestie.