Parlement Georgië neemt 'buitenlandse agenten'-wet in eerste stemming aan

Het parlement in Georgië heeft in een eerste lezing ingestemd met een nieuw wetsvoorstel over een 'buitenlandse agenten'-wet. Van de honderdvijftig parlementsleden hebben 83 voor de wet gestemd. Voordat het wetsvoorstel wordt aangenomen zal het nog twee keer behandeld worden.

Volgens het wetsvoorstel moeten organisaties die meer dan 20 procent van hun financiering uit het buitenland ontvangen zich registreren als 'buitenlands agent'.

De wet heeft opnieuw geleid tot dagenlange protesten in de hoofdstad Tbilisi. Gisteren werden elf demonstranten opgepakt en zette de politie pepperspray in om de betogers uiteen te drijven.

Ook tijdens de zitting van het parlement vandaag hadden demonstranten zich buiten het parlementsgebouw verzameld. Voor vanavond staat er opnieuw een protest gepland.

Ingetrokken wetsvoorstel

Vorig jaar trok de regering het omstreden wetsvoorstel in, nadat tienduizenden Georgiërs de straat waren op gegaan om te protesteren tegen de wet. De regeringspartij Georgische Droom zei toen het wetsvoorstel "onvoorwaardelijk en zonder enig voorbehoud" in te trekken.

Maar de partij hield toen al wel de mogelijkheid open om het wetsvoorstel opnieuw in te dienen als de onrust was afgenomen. Er moest dan "beter worden uitgelegd waar de wet voor bedoeld was en waarom het belangrijk was om transparantie over buitenlandse invloed in ons land te waarborgen."

Russische inmenging

Tijdens de plenaire vergadering vanmiddag werden verschillende oppositieleden geschorst omdat ze tijdens de zitting "Nee tegen de Russische wet!" schreeuwden. In Rusland werd in 2012 een vergelijkbare wet ingevoerd. Die wordt sindsdien gebruikt om kritische media en organisaties monddood te maken.

De oppositie en demonstranten zien de wet als een variant op de Russische wet en als een voorbeeld van Russische inmenging in Georgië. Daarnaast zien ze het wetsvoorstel als een bedreiging van het toetredingsproces van Georgië tot de Europese Unie. Het land kreeg in december vorig jaar de status van kandidaat-lid van de EU.

Zorgwekkende ontwikkeling

De EU waarschuwt in een reactie op de uitslag van de stemming dat het aannemen van deze wet inderdaad gevolgen zal hebben voor de toetreding van Georgië en spreekt over een "zeer zorgwekkende ontwikkeling". De wet komt niet overeen met de normen en waarden van de EU, staat in de verklaring.

De Georgische onafhankelijke president Zoerabisjvili is fel tegenstander van de wet. "Georgië zal zich niet overgeven aan de re-sovjetisering", schreef ze deze week op X.