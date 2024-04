López wint voor het eerst in Ronde van de Alpen na urenlange ontsnapping Ganna

Juan Pedro López heeft een dubbelslag geslagen in de derde etappe van de Ronde van de Alpen. De 26-jarige Spanjaard van Lidl-Trek kwam solo over de streep en boekte zo zijn eerste profzege. Hij nam ook de leiderstrui over van Tobias Foss.

De dag werd gekleurd door een lange ontsnapping van Filippo Ganna, ploeggenoot van Foss bij Ineos.

Ganna urenlang vooruit

Na twee zonnige dagen werden de renners in de derde rit, in en rond het Oostenrijkse plaatsje Schwaz, geconfronteerd met kou en stromende regen.

Ganna had geen trek in een koude dag in het peloton. De Italiaanse tijdritspecialist ging al na 14 kilometer op avontuur. Over relatief vlakke wegen in het dal rond de rivier de Inn reed de warm ingepakte Ganna een voorsprong van vier minuten bij elkaar.

Maar het venijn van de etappe wachtte in de staart, toen de Weerberg en de Pillberg tweemaal beklommen moesten worden. De combinatie van vergelijkbare beklimmingen van ruim drie kilometer tegen een gemiddeld stijgingspercentage van zo'n tien procent maakte het voor de sterke Ganna zwaar om vooruit te blijven.