Online gokaanbieders moeten tonnen terugbetalen aan spelers

De rechtbank Overijssel heeft in twee verschillende zaken spelers gelijk gegeven die hun verloren geld terugeisten van online gokaanbieders. Het gaat in beide gevallen om honderdduizenden euro's die werden verspeeld voor oktober 2021, het moment dat de online gokmarkt werd gelegaliseerd.

De gevolgen kunnen groot zijn: illegale aanbieders verdienden in de aanloop naar de legalisering vermoedelijk miljarden aan het online gokken en de kans bestaat dat een deel daarvan moet worden terugbetaald aan andere gokkers die ook naar de rechter stappen. "Potentieel baanbrekend is nog voorzichtig uitgedrukt", zegt advocaat Benzi Loonstein van de twee gokkers over de uitspraken.

Volgens de rechters hadden de betrokken bedrijven Bwin en Pokerstars geen vergunning voor het aanbieden van kansspelen in Nederland en was daarmee de overeenkomst tussen aanbieder en speler per definitie ongeldig. In het eerste geval gaat het om een bedrag van bijna 188.000 euro en in het andere geval om ruim 231.000 dollar plus 400 euro die de bedrijven moeten terugstorten.

'Geen gedoogsituatie'

Rechters deden al vergelijkbare uitspraken waarbij gokkers in het gelijk werden gesteld, maar in die zaken kwamen de aanbieders niet opdagen en waren er geen advocaten om namens hen verweer te voeren. Dat was ditmaal anders, maar de rechter schoof de bezwaren van de bedrijven dus terzijde.

Een van die bezwaren was dat illegaal gokken via het internet in de aanloop naar de legalisering van 2021 in feite werd gedoogd en dat de aanbieders daarom geen blaam zou treffen. Volgens de rechter was er echter van consequent gedogen geen sprake; zo deelde toezichthouder de Kansspelautoriteit in die periode wel degelijk verschillende boetes uit aan online aanbieders.