Tien mensensmokkelaars gearresteerd tijdens grootschalige inval in Duitsland

De Duitse politie heeft vanochtend tien mensen gearresteerd bij invallen in acht deelstaten. Zij worden ervan verdacht deel uit te maken van een internationaal mensensmokkelnetwerk.

De hoofdverdachten zijn twee advocaten uit Keulen. Zij zouden de immigratiewetgeving hebben misbruikt en Chinezen en Arabieren naar Duitsland hebben gesmokkeld. Ook onderzoekt het Openbaar Ministerie of ze medewerkers van immigratiediensten hebben omgekocht.

Met het vooruitzicht op een permanente verblijfsvergunning hebben gesmokkelde mensen tussen de 30.000 en 350.000 euro aan de advocaten betaald. "In tegenstelling tot de meeste mensen die door smokkelaars worden vervoerd, gaat het nu dus voornamelijk om welgestelde mensen," zegt aanklager Julius Sterzel tegen persbureau DPA.

Nepbedrijven

Met het geld dat de gesmokkelde mensen de advocaten hebben betaald, hebben ze volgens de politie schijnbedrijven opgericht. Ook keerden ze van dat geld maandelijks loon uit aan degenen die waren gesmokkeld.

Zo leek het alsof ze in Duitsland aan het werk waren en betaald werden door een Duits bedrijf. Dat maakt het makkelijker om een verblijfsvergunning te krijgen. De advocaten verdienden daar flink aan, volgens de politie.

De politie onderzoekt in totaal 38 mensen die mogelijk betrokken zijn bij het smokkelnetwerk. Ook worden 147 gesmokkelde mensen onderzocht. Die hebben vaak ook hun familie meegenomen naar Duitsland. In totaal zijn daardoor 350 verblijfsvergunningen verstrekt.

Grootschalige actie

Vanochtend deed een team van duizend agenten en tien officieren van justitie invallen in villa's, advocatenkantoren en winkels in verschillende delen van Duitsland. Ook in Berlijn zijn invallen gedaan. Daarbij is volgens de politie "uitgebreid bewijsmateriaal" en 210.000 euro aan contant geld in beslag genomen.

De focus van het onderzoek lag in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, in het westen van Duitsland. Daar werden de tien verdachten gearresteerd. Maar ook in zeven andere deelstaten, waaronder Hamburg en Berlijn, werden invallen gedaan.

Professioneel opereren

Mensensmokkel houdt in dat mensen hulp bieden bij het illegaal binnengaan van Duitsland, meestal tegen betaling. Dat is strafbaar volgens de Duitse wet. Voor professionele smokkel kan een gevangenisstraf van 1 tot 15 jaar worden opgelegd.

In 2022 - de meest recente cijfers - registreerde de Duitse overheid bijna 5000 gevallen van mensensmokkel in het land. Dat betekende een toename van bijna 30 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens het rapport komt dat doordat onregelmatige migratie naar Europa sterk is gestegen. Ook opereren daders "zeer professioneel" en zijn ze steeds meer bereid om grote risico's te nemen.