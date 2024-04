Privacywaakhond uit zorgen om verkeerslichten die je kunnen volgen

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) maakt zich zorgen over 'volgverkeerslichten'. Dat zijn verkeerslichten die contact maken met mobiele telefoons van weggebruikers. De AP wil dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat controleert of dat voldoet aan de wet.

De verkeerslichten worden gebruikt om het aantal verkeersdeelnemers te tellen. Detectielussen in de weg doen dat ook. Toch is er volgens de AP een belangrijk verschil: de lussen verzamelen geen telefoongegevens, maar de verkeerslichten wel.

Zonder dat mensen het merken, verzamelen verkeerslichten mogelijk veel informatie. Zo is het mogelijk om volledige ritten in kaart te brengen.

'Wees alert waar je toestemming voor geeft'

Volgens een woordvoerder van de Autoriteit Persoonsgegevens is niet zeker of data van mensen misbruikt worden. "Alleen de mogelijkheid is al ernstig genoeg." De AP zegt signalen te hebben gekregen dat wegbeheerders niet kunnen vertellen bij wie de verzamelde gegevens terechtkomen. "Dat zou bijvoorbeeld ook bij de fabrikant van de verkeerslichten kunnen en dat kan kwalijk zijn."

De AP wil dat wegbeheerders goed weten wat de privacyrisico's zijn, wie bij de gegevens kan en wie verantwoordelijk is voor het verzamelen. "Die zaken moeten in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) altijd duidelijk zijn, voordat de gegevensverzameling start."

Weggebruikers moeten volgens de woordvoerder goed opletten waar ze toestemming voor geven. "Vraagt een app voor het delen van je gegevens, dan moet je alert zijn."

In 2021 trok de autoriteit ook al aan de bel bij de minister, maar volgens de woordvoerder werd het daarna stil. Daarom wordt nu nog eens de aandacht op de kwestie gevestigd.