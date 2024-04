Romário (58) wil comeback als voetballer maken om met zoon te kunnen spelen

Romário keerde in 2009 al eens kort terug uit zijn voetbalpensioen toen hij enkele wedstrijden bij America-RJ meespeelde. Daarvoor beëindigde O Baixinho (het opdondertje) zijn loopbaan bij de club waar hij ooit begon: Vasco da Gama. In het shirt van die club maakte hij in 2007 zijn - naar eigen telling - duizendste doelpunt. Die bijzondere mijlpaal werd groots gevierd.

In Nederland speelde hij vanaf 1988 vijf jaar bij PSV. Met indrukwekkende cijfers van 98 doelpunten in 110 wedstrijden liet hij een blijvende indruk achter bij de Eindhovenaren en verdiende hij vervolgens een transfer naar FC Barcelona.