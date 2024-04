Cats juicht bonusstelsel op Spelen toe, maar: 'Is een taak van IOC'

"In algemene zin vinden wij namelijk dat topsporter zijn een beroep is. Dat zit in heel veel aspecten. En dat is niet alleen in prijzengeld. De koers van NOC*NSF is om een inkomen voor topsporters te garanderen, het stipendium."

Cats vervolgt: "Onze focus ligt meer in het ondersteunen van de atleten gedurende de gehele voorbereiding op de Olympische Spelen. Het betalen van prijzengeld is een taak voor de overkoepelende bonden. Zeker op toernooien met grote commerciële waarde."

In dit item blikt Cats uitgebreid vooruit op de komende Spelen in Parijs: