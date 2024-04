Grote risico's voor veiligheid patiënten bij huisartsen Co-Med, inspectie eist actie

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) neemt vergaande stappen tegen de commerciële huisartsenketen Co-Med. De bereikbaarheid van de huisartsenposten van Co-Med is onvoldoende. Volgens de inspectie leidt dit tot grote risico's voor de veiligheid van de patiënten.

De inspectie houdt Co-Med een halfjaar nauwlettend in de gaten. Het bedrijf moet elke maand een overzicht geven hoe de (spoedeisende) huisartsenzorg op alle dertien locaties van het bedrijf is geregeld. Als dat niet gebeurt of als de bereikbaarheid onvoldoende is, kan Co-Med een dwangsom opgelegd krijgen.

De maatregel is 9 februari ingegaan. De inspectie komt er nu pas mee naar buiten, omdat het bedrijf naar de rechter stapte om het nieuws niet openbaar te maken. Co-Med kreeg geen gelijk van de rechter.

Geen gehoor bij spoed

De inspectie krijgt sinds 2021 meldingen over de huisartsenketen. In juli vorig jaar is er na een onderzoek een eerste waarschuwing gegeven aan het bedrijf. De inspectie spreekt van ernstige tekortkomingen. Uit onderzoek is gebleken dat in geval van spoed, niet alle praktijken binnen 30 seconden bereikbaar zijn. Ook voor niet-spoed vragen zijn de praktijken overdag niet altijd goed telefonisch bereikbaar.

Verder schrijft de inspectie dat er niet in alle praktijken een huisarts beschikbaar is, voor het geval er een spoedmelding is. Ook krijgen patiënten onvoldoende informatie over waar zij tijdens praktijkuren terechtkunnen als ze de praktijk niet kunnen bereiken.

Failliet onderdeel

Gisteren kwam het nieuws naar buiten dat een onderdeel van Co-Med failliet is verklaard. Het dochterbedrijf was een callcenter dat huisartsenpraktijken konden inzetten tijdens piekmomenten.

Volgens Co-Med zelf heeft het faillissement geen gevolgen voor de zorg bij de praktijken. De zorgverzekeraars lieten al weten dat ze de zaak op de voet volgen. De Patiëntenfederatie Nederland en Landelijke Huisartsen Vereniging waren bezorgd over het faillissement.