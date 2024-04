Misschien wel de laatste EU-top voor Mark Rutte: 'Kamerleden nemen al afscheid'

Wordt dit de laatste EU-top van Mark Rutte? In het voorbereidend debat gisteravond in de Tweede Kamer leken meerdere Kamerleden al afscheid te nemen van de demissionair premier. Ze bedankten hem voor zijn inzet in Brussel tijdens zijn vier kabinetten. Zelf hield Rutte het bij het beantwoorden van de vragen over de top, die eigenlijk helemaal in het teken van de economische concurrentiepositie van de Europese Unie zou staan.

Maar gedwongen door internationale ontwikkelingen is de agenda voor vandaag en morgen inmiddels flink uitgedijd. Zo wordt gesproken over de risico's op escalatie in het Midden-Oosten na de Iraanse aanval op Israël afgelopen weekend. Ook de oorlog in Gaza, de verhoudingen met Turkije en de situatie in Oekraïne komen ter sprake. Grote geopolitieke thema's, maar grote beslissingen worden niet verwacht.

Het is de laatste keer dat de 27 EU-leiders elkaar treffen voor de verkiezingen voor het Europees Parlement (EP) begin juni. En dus gaat het behalve over de inhoud in de wandelgangen vooral ook over personen.

Want op de EU-toppen ná de verkiezingen voor het EP dragen de leiders een nieuwe voorzitter voor de Europese Commissie voor. Ook zullen ze met namen komen voor andere functies, waaronder die van de buitenlandchef van de EU en de voorzitter van het Europees Parlement.

Over de streep trekken

De bijeenkomst in Brussel is een goede gelegenheid om alvast informeel af te tasten wie de meeste kans maakt op de topbanen. Daarbij zal ook de naam van Mark Rutte vallen, hij is nog altijd in de running om de nieuwe secretaris-generaal van de NAVO te worden.

Eigenlijk wilden de Amerikanen Rutte ruim vóór de Europese verkiezingen benoemd hebben, om te voorkomen dat de EU-banencaroussel vermengd zou raken met de NAVO-benoeming, maar dat is mislukt. Voor Rutte zelf is de top een goede gelegenheid nog eens te proberen de leiders van de EU-landen over de streep te trekken die hem nog niet steunen: Hongarije, Slowakije en Roemenië.