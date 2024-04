Van Praag geeft Ajax schuld van te laat registreren aandelen: 'Heb niets verzwegen'

Michael van Praag geeft Ajax de schuld van het niet officieel opgeven van zijn aandelen van de club uit Amsterdam. "Ik heb niets verzwegen", schrijft de voorzitter van de raad van commissarissen in een bericht op LinkedIn.

Hij zegt dat Ajax zijn aandelen binnen twee weken bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) had moeten opgeven. "Dat is helaas niet gebeurd en dat is een administratieve omissie."

"Bij mijn voorgenomen benoeming tot voorzitter van de raad van commissarissen bij Ajax, heb ik het bezit van deze aandelen bij Ajax gemeld. Mijn aandelenbezit stond dus ook in de oproep van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders vermeld, alsmede in de toelichting op die vergadering, en op de Ajax-website."

Van Praag stelt dat de aandelen inmiddels sinds 5 april wel bij de AFM zijn geregistreerd. Op die dag kwam de NOS met het nieuws naar buiten dat de toezichthouder nog niet over de juiste informatie beschikte, terwijl de bestuurder al ruim vier maanden in dienst was in Amsterdam.

De directeur van beleggersvereniging VEB reageerde fel op dat nieuws: