Vanavond op tv: Onderzoek naar nieuwe toeslagfraude • Van havo naar mbo • Dirigent Edo de Waart neemt afscheid

De Staat van het Onderwijs

Het onderwijs verkeert nog steeds in zwaar weer, zo constateert de Inspectie van het Onderwijs. Steeds meer leerlingen en studenten beheersen de basisvaardigheden niet. Ook ziet de Inspectie dat steeds meer havoleerlingen de overstap maken naar het mbo, met of zonder een diploma. Die overstap is in drie jaar tijd meer dan verdubbeld. Wat bepaalt die keuze voor de overstap? We spreken met leerlingen en onderwijsexperts.