In Leusden is een bouwkraan in de straat Waarden uit het lood geraakt, waarbij een gas-en waterleiding zijn geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Verschillende hulpdiensten zijn ter plaatse. Uit voorzorg zijn twintig woningen ontruimd. De omgeving rondom de kraan is afgezet.

Het gaat om een kraan van 25 meter hoog, waarvan een van de stelpoten is weggezakt.