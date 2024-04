Bouwkraan in Leusden gestabiliseerd na wegzakken, twintig woningen ontruimd

In Leusden is een bouwkraan in de straat Waarden uit het lood geraakt, waarbij een gas-en waterleiding zijn geraakt. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Een NOS-verslaggever ter plaatse meldt dat er bij een woning een schuifpui zou worden geplaatst, maar dat de kraan door de bestrating zakte en daarbij de leidingen raakte. Inmiddels is de kraan gestabiliseerd.

Verschillende hulpdiensten zijn ter plaatse. Uit voorzorg werden twintig woningen ontruimd. Ook is de omgeving rondom de kraan afgezet.

Het gaat om een kraan van 25 meter hoog, waarvan een van de stelpoten is weggezakt. De gas-en waterleiding zijn geraakt. Het bouwbedrijf heeft een tweede kraan ingezet om de scheefgezakte kraan recht te trekken. De tweede kraan houdt de kraan die uit het lood was geraakt nu stabiel. Het gevaar is nog niet helemaal geweken, want de kraan moet nog weggehaald worden.

De veiligheidsregio meldt dat het gevaar voorlopig is geweken en dat het kraanbedrijf zelf de kraan weer zal rechtzetten als de leidingen afgesloten zijn. Netbeheerder Stedin is aanwezig om de gasleiding af te sluiten en Vitens doet dat bij de waterleiding.