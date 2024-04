Spaans koningspaar op bezoek in Nederland, met rol Amalia

Volgens de officiële aankondiging van het staatsbezoek is de politieke samenwerking tussen Nederland en Spanje de afgelopen jaren toegenomen. Het bezoek zal daarom vooral draaien om de economische en culturele banden tussen de twee landen.

Waterstofcorridor

Later vandaag zullen de koningsparen de Cruyff Foundation bezoeken. Maar de dag staat vooral in het teken van een bezoek aan het havengebied in Amsterdam. Daar gaan de beide koningen in gesprek met bedrijven die een waterstofcorridor tussen Amsterdam en Bilbao ontwikkelen.

Waterstof wordt in Spanje door de ruime aanwezigheid van zon en wind goedkoop aangemaakt en het demissionaire kabinet ziet een rol weggelegd voor de Nederlandse havens in de distributie van waterstof in Noordwest-Europa. In 2023 zijn er daarom ook afspraken gemaakt tussen Spanje en Nederland om intensiever samen te werken op dit gebied. Ook was koning Willem-Alexander vorig jaar in Spanje voor een 'waterstofbezoek', daar bezocht hij de grootste waterstoffabriek van Europa.