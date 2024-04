Nieuwe evacuaties vanwege overstromingen Rusland en Kazachstan

De overstromingen in Rusland en Kazachstan leiden nog steeds tot grote overlast. Het waterpeil in de Tobol, een rivier in Kazachstan en Rusland, heeft bij de Russische stad Koergan een gevaarlijk niveau bereikt. Het waterpeil nadert de 9 meter en blijft de komende dagen nog stijgen, melden lokale autoriteiten op Telegram. Vanaf 8,5 meter wordt het waterpeil als "gevaarlijk" gezien, schrijven de autoriteiten.

In de stad Koergan wonen ruim 310.000 mensen. Inwoners van het overstroomde gebied worden opgeroepen om het gebied onmiddellijk te verlaten. Ruim 13.500 mensen zijn al geëvacueerd.

Rusland en Kazachstan kampen al ruim anderhalve week met zware overstromingen. De overstromingen zijn het gevolg van zware regenval en het smelten van de sneeuw en ijs door hoge temperaturen. Overstromingen komen in het voorjaar vaker voor in de regio, maar de overstromingen zijn vaak minder heftig dan dit jaar het geval is.

Behalve de Tobol is ook het water in andere rivieren gestegen. Door het hoge water in de Oeral overstroomde vorige week al onder meer de Russische stad Orenburg.

Op de beelden hieronder is te zien hoe vorige week al andere steden en dorpen onder water stonden: