Verdachte Weiteveen betuigt spijt, OM ziet 'planmatige' dubbele moord

De verdachte van de moord op een echtpaar in het Drentse dorp Weiteveen heeft in de rechtbank in Assen een verklaring afgegeven. Verdachte Richard K. vertelde emotioneel dat er op de 16de januari van dit jaar een "verschrikkelijke tragedie" heeft plaatsgevonden.

Volgens hem zullen de levens van beide betrokken families nooit meer hetzelfde zijn. "Nooit had het zover mogen komen. Toch is het gebeurd", zei K. met bibberende stem. "Het leven ligt in puin, het is een ruïne. Woorden kunnen niet omschrijven hoeveel spijt ik heb."

In de rechtbank in Assen was de eerste openbare zitting in de zaak over de dood van het echtpaar, de Poolse Sam en zijn vrouw Ineke. Richard K. had een langlopend conflict met hen over de verkoop van een huis van K. De slachtoffers hadden dat gekocht en zouden boos zijn geweest over de staat van de woning. Volgens de kopers waren er ernstige gebreken die niet door K. zouden zijn gemeld.

Het conflict liep zo uit de hand dat K. op de ochtend van 16 januari eerst de vrouw doodschoot in haar auto bij het huis. Daarna doodde hij haar partner. De 12-jarige zoon van het stel was daar getuige van.

Planmatige aanpak

"Alles wijst op een planmatige aanpak", zei de officier van justitie. "Niets duidt op een opwelling." Hij vertelde tijdens de zitting dat een half uur voor de moordpartij K. een mail stuurde naar zijn vrouw over hun vermogen. De mail had de titel: "Als er ooit wat gebeurt."

Verder maakte het OM een reconstructie. Daaruit komt naar voren dat de verdachte die ochtend al enige tijd zicht had op de landweg richting de woning van de slachtoffers. Hij zette zijn auto voor die van het vrouwelijke slachtoffer waardoor zij niet kon doorrijden. Daarna zou hij met een wapen naar haar toe zijn gelopen en haar direct hebben neergeschoten toen ze was uitgestapt.

Vervolgens reed hij naar de woning waar hij naar haar man riep, liet de officier weten. Toen de zoon van het slachtoffer opendeed, vertelde K. dat er een ongeluk was gebeurd met zijn moeder. K. zou toen het huis zijn binnengelopen en direct op Sam hebben geschoten die gewond weg probeerde te komen. Volgens het OM ging K. daarna terug naar zijn auto om nog een wapen te pakken waarmee hij "rustig" achter Sam aan liep en hem vervolgens nog een keer beschoot. Ook stak en sloeg hij hem, aldus justitie.

Kort na de geweldsexplosie startte Richard K. een livestream op Facebook waarin hij zei dat hij "iets heel ergs had gedaan". Hij wordt door het OM verdacht van dubbele moord.

Politie wist van conflict

Het OM zei dat de politie op de hoogte was van het langlopende conflict en dat dat wordt onderzocht. Beide partijen klopten aan bij de politie over pesterijen en bedreigingen.

De advocaat van K. ontkent dat er sprake was van een plan. K. zou zijn wapens bij zich hebben gehad om zichzelf te verdedigen. "Omdat hij echt dacht dat hem en zijn gezin iets zou overkomen." Zo zou zijn gedreigd met verkrachting van zijn dochter en het vermoorden van zijn moeder, zei de advocaat.

Volgens het OM zit het onderzoek in een afrondende fase. Op dit moment worden onder meer gegevensdragers en camerabeelden (met geluid) onderzocht. Ook wordt K. binnenkort geobserveerd in het Pieter Baan Centrum.