'Kunnen weer vooruitdenken', klinkt het in Groningen nu de gaskraan echt dichtgaat

In Groningen klinken voorzichtig tevreden reacties nadat de Eerste Kamer gisteravond alsnog heeft ingestemd met de definitieve sluiting van het Groninger gasveld. "We kunnen weer vooruitdenken, in plaats van alleen maar met de ellende bezig zijn", zegt Coert Fossen van de Groninger Bodem Beweging (GBB) bij RTV Noord.

Vorige week zei een deel van de Eerste Kamer nog even te willen nadenken over de definitieve sluiting van het Groninger gasveld gezien de leveringszekerheid in bijvoorbeeld koude winters. Maar gisteravond stemde de Eerste Kamer dan toch voor sluiting. Komende vrijdag wordt de wet getekend die de sluiting regelt.

De GBB roept op om dan de bevingsvlag of de Groninger vlag te hijsen. "Een mooi moment om de vlag uit te hangen, op een positieve manier. Laten we er een klein feestje van maken. Zodat heel Groningen en heel Nederland kunnen zien: hier gebeurt iets historisch en hier gaat nu weer aan de opbouw gewerkt worden."

We moeten verder

Dat sluiting van het Groninger gasveld nu in de wet wordt vastgelegd, noemt ook Jan Wigboldus van het Groninger Gasberaad een heel goede zaak. "Maar we moeten wel verder. Denk aan de versterking en de schadeafhandeling. Groningen moet in beeld blijven. Het gaat nog wel een aantal jaren duren voordat alles is afgehandeld."

Bovendien zal de definitieve sluiting van de gaskraan er niet direct toe leiden dat de aardbevingen stoppen, zegt Wigboldus. "We hebben kort geleden nog gezien dat er nog steeds aardbevingen van boven de 2.0 plaatsvinden. Dat stemt mij wel ongerust", stelt hij. "We zijn er nog lang niet. Dit is wel een goede stap in de goede richting. Ze zouden Groningen weer netjes achterlaten, maar op dat vlak is nog een hoop te doen."

Fossen van de Groninger Bodem Beweging: "Er komt nu een eind aan de bevingen, al weten we nog niet wanneer."