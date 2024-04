Aantal klachten over lawaai Schiphol stijgt zeven procent

Het aantal klachten over geluidhinder door Schiphol is vorig jaar met ruim zeven procent gestegen. De grootste toename van het aantal melders en meldingen was te zien in Uithoorn, blijkt uit de jaarrapportage van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

In totaal kwamen er vorig jaar 187.065 meldingen binnen over geluidsoverlast door vliegtuigen tegen 173.860 in 2022. De toename van het aantal klachten houdt vrijwel gelijke tred met het aantal vliegbewegingen op Schiphol, dat steeg vorig jaar met acht procent.

De toename van het aantal klachten is vooral te zien in Uithoorn en de dorpen daaromheen: Aalsmeer, De Kwakel en in Kudelstaart. In Kudelstaart nam het aantal meldingen zelfs met 122 procent toe. Ook het aantal meldingen uit Hilversum steeg.

Aalsmeerbaan weer in gebruik

De klachten in Aalsmeer en omgeving en in Hilversum hebben volgens het BAS te maken met het feit dat de Aalsmeerbaan na groot onderhoud vorig jaar weer in gebruik werd genomen. Bovendien begon vorig jaar het onderhoud van de Kaagbaan, waardoor de Aalsmeerbaan nóg iets vaker werd gebruikt. En de oorlog in Oekraïne en de sluiting van het Russische luchtruim heeft ertoe geleid dat vliegverkeer naar het Verre Oosten een omweg is gaan maken: het start nu niet meer naar het noorden vanaf Schiphol zoals vroeger maar richting het oosten. Tijdens piekmomenten is dat de Aalsmeerbaan.

Het BAS noemt het opvallend dat vooral het aantal meldingen over specifieke vluchten (piekmeldingen) steeg: met 17 procent. Het aantal klachten over een wat langere periode met geluidsoverlast door Schiphol nam vorig jaar juist met ruim twee procent af.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) concludeerde vorige week ook al dat de geluidsoverlast tot meer klachten leidt. Hoewel vliegtuigen de laatste jaren gemiddeld stiller zijn geworden, wordt dat niet zo ervaren door omwonenden, aldus de ILT. Vooral zware vrachtvliegtuigen leveren bijvoorbeeld meer meldingen op dan eerder. Vooral als die in de avond overvliegen, wordt dat vaker gemeld. Ook grote passagiersvliegtuigen leiden tot meer overlastmeldingen.

Veelmelders

Het BAS is een stichting die in 2007 werd opgericht door Luchtverkeersleiding Nederland en Schiphol. Manager Vanessa de Boer benadrukt dat bij het totaal aantal meldingen over geluidshinder de groep 'veelmelders' niet wordt meegenomen. Vorig jaar waren er 85 van die veelmelders: dat zijn mensen die meer dan 500 keer per jaar klagen over vliegtuiglawaai.

"Er is een vast clubje mensen dat bij ons aan de telefoon hangt", aldus manager Vanessa de Boer van het BAS bij NH. Hoewel hun klachten dus niet meetellen in de officiële cijfers, biedt het BAS ze wel een luisterend oor aan de telefoon. "Het is geen callcenterwerk, er komt veel empathie bij kijken", vertelt Ed (achternaam bij redactie bekend), een van de medewerkers van het BAS. "Mensen pakken de telefoon omdat ze ergens hun ei kwijt moeten. Ze zijn gefrustreerd omdat ondanks hun klachten de overlast blijft."

Met een laserlicht

Soms zijn die mensen ten einde raad, zegt Ed. Dan dreigen ze volgens hem om vliegtuigen uit de lucht schieten of de piloot met een laserlicht te beschijnen. Serieuze dreigementen, meldt Ed bij de marechaussee. "En die moet daar iets mee doen", zegt hij.

De Boer zegt dat het in een enkel geval persoonlijk wordt. "Je moet dood, dat soort dingen", aldus de manager. Ze zegt goed om kunnen gaan met dit soort situaties. "Wij kunnen bij BAS niet de problemen oplossen, we zijn geen beleidsmakers. Maar als we toch een beetje het verdriet en de pijn wat weg kunnen nemen door analyses te maken en dit te signaleren, en dit door te spelen naar Schiphol, Luchtverkeersleiding of het ministerie, dan hopen we dat het goede input is", stelt De Boer.