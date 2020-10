Staatssecretaris tegen gezonde zestigers: haal geen griepprik

Staatssecretaris Blokhuis vraagt gezonde mensen tussen 60 en 70 jaar voorlopig de griepprik niet te halen. Vanwege de coronacrisis is er dit jaar meer belangstelling voor de prik dan anders en het ziet ernaar uit dat er daardoor te weinig vaccins zijn voor de hele doelgroep.

In Nederland worden mensen van 60 jaar en ouder en mensen met een medische aandoening elk jaar uitgenodigd om zich te laten inenten tegen griep. Er was al rekening mee gehouden dat er dit jaar meer gegadigden zouden zijn voor de inenting en daarom waren al 520.000 vaccins meer besteld dan normaal.

Later misschien alsnog

Desondanks zijn er waarschijnlijk toch niet genoeg vaccins. Blokhuis heeft nu, na advies van het RIVM, besloten, de "gezonde groep" te vragen zich niet te laten inenten. Hij wil voorrang geven aan ouderen vanaf 70 jaar en mensen met een gezondheidsrisico. Als die groepen aan bod zijn geweest, kunnen de overgebleven vaccins in principe later alsnog worden gebruikt voor gezonde mensen van 60 tot en met 69. Of daarvoor genoeg vaccins zijn, moet aan het einde van de griepperiode duidelijk worden. Dat is in december.

Internationale markt

Blokhuis benadrukt dat hij zoveel mogelijk vaccins heeft ingekocht. Dat gebeurt via een Europese aanbesteding op de internationale markt. Volgens de staatssecretaris kan er voor dit griepseizoen geen vaccin extra meer worden geproduceerd. In de hele wereld is dit jaar zoveel ingekocht, dat er geen voorraden meer beschikbaar zijn, schrijft hij aan de Tweede Kamer. "We kijken steeds of er nog partijen over zijn in andere landen, maar andere landen benaderen ons ook", voegt Blokhuis eraan toe.

Volgens de staatssecretaris bestaat overigens de kans dat het komende griepseizoen mild is. "De maatregelen die we met elkaar nemen tegen corona helpen ook de verspreiding van griep te verminderen", staat in zijn brief aan de Kamer.