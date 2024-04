Veel schade na explosie bij geldwisselkantoor in stationshal Delft

Bij een explosie vannacht in het kantoor van GWK Travelex in de stationshal van Delft is grote schade aangericht. De ruiten, balie en de geldautomaat gingen aan diggelen. Een deel van de stationshal is afgezet. Het treinverkeer, een verdieping lager, ondervindt geen hinder.

Vermoedelijk is er sprake van een plofkraak, meldt Omroep West. De politie heeft dat nog niet bevestigd. Ook is nog onduidelijk of er geld buit is gemaakt en of de politie verdachten op het spoor is.

Om 04.30 uur vanochtend werd het brandalarm geactiveerd. Toen de brandweer en politie aankwamen, lag de vloer van de stationshal bezaaid met brokstukken. Een flink deel van de hal is afgezet, maar treinpassagiers kunnen via een zijingang wel naar binnen of naar buiten.

Drie weken geleden werd een plofkraak gepleegd op de ticket- en servicewinkel op station Amsterdam Zuid. Ook daar was sprake van veel schade. Treinen konden toen vanwege het politieonderzoek urenlang niet stoppen op Amsterdam Zuid.