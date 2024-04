Orbán-uitdager doet mee aan EU-verkiezingen en wil Hongarije 'terugnemen'

Twee maanden voor de verkiezingen in Hongarije is een nieuwe uitdager van premier Victor Orbán opgestaan. Een man uit Orbán's eigen Fidesz-partij die zegt te willen strijden tegen corruptie en schandalen: Péter Magyar. Met zijn nieuwe partij doet hij ook mee aan de Europese verkiezingen.

Magyar heeft net op tijd een nieuwe partij opgericht, gebruikt de partijnaam 'Respect en Vrijheid' én toestemming gekregen van de Kiesraad om mee te kunnen doen aan de Europese verkiezingen van juni.

Al staat Orbáns partij nog steeds onveranderd hoog in de peilingen, in eigen land krijgt Magyar al tienduizenden mensen op de been. Deze week is hij begonnen aan zijn landelijke campagnetour, waarbij hij zes tot acht gemeentes per dag wil bezoeken.

'Brussel bezetten'

Voor Hongarije - met een regering die Brussel veel hoofdbrekens bezorgt - wordt dit een cruciaal jaar: het land krijgt 1 juli het roulerende Europese voorzitterschap in handen en kan dan een half jaar de Brusselse agenda bepalen.

Tot nu toe ligt Hongarije regelmatig dwars bij groot nieuw Europees beleid. "Als we de vrijheid en soevereiniteit van Hongarije willen behouden, hebben we geen andere keuze dan Brussel te bezetten", zei Orbán vorige maand nog. En: "Dit jaar zal een keerpunt zijn. Tegen het einde van dit jaar zullen we een meerderheid hebben in de westerse wereld. We zullen geweldige kansen krijgen."

Orbán doelt op het voorspelde succes van radicale partijen in Europa. "Het is natuurlijk heel gunstig voor hem dat de komende Europese verkiezingen een succes kunnen betekenen voor soortgelijke, nationalistische organisaties", zegt politiek-analist Zsuzsanna Szelényi, van de Central European University.