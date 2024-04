Wekdienst 17/4: Spaans koningspaar bezoekt Nederland • Waalse Pijl wordt verreden

En dan nog even dit:

In Friesland worden binnenkort vijf eeuwenoude zilveren kaatsballen geveild. Hebben? Je kan je portemonnee trekken, want ze verwachten dat ze richting de 8000 euro per stuk zullen gaan. "Ik dacht eerst: hoe kan dit? Vijf ballen in één keer, dat is een opmerkelijk verhaal. Dan gaat mijn kaatshart wel sneller kloppen. Dit is zo bijzonder, dit maken we nooit weer mee", zegt kaatskenner en historicus Pieter Breukers tegen Omrop Fryslân.