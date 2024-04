Nog 100 dagen tot Parijs: ondanks terreurdreiging is bij NOC*NSF het glas halfvol

Met nieuwsgierigheid, maar vol vertrouwen telt Andre Cats vanuit nationaal sportcentrum Papendal de honderd dagen af die hem en de rest van de wereld scheiden van het begin van de Olympische Spelen.

Oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten en de daarmee gepaard gaande angst voor terroristische aanslagen voor de Spelen van Parijs ten spijt blijkt de directeur topsport van nationale sportkoepel NOC*NSF een man voor wie het glas altijd halfvol is.

"Ik kan niet ontkennen dat we in Parijs te maken hebben met terreurdreiging. Die is er. Maar dat is de laatste tijd bij alle Olympische Spelen in meer of mindere mate het geval."

De geluiden die Cats vanuit Parijs hoort, stemmen hem vooralsnog gerust. "De Franse overheid neemt het aspect van de veiligheid ongelofelijk serieus. We hebben de garantie dat de Fransen er alles aan doen om de Zomerspelen veilig te organiseren."

"Dat er voor de openingsceremonie waarbij alle atleten op boten over de Seine varen een alternatief Plan B en zelfs een Plan C bestaan, is wat dat betreft veelzeggend. Ik maak me geen specifieke zorgen over de Nederlandse atleten."

280 Nederlanders

Van de circa 280 sporters die naar verwachting tussen 26 juli en 11 augustus namens Nederland aantreden, verblijft overigens slechts de helft in het olympisch dorp in de voorstad Saint-Denis. Onder anderen de baanwielrenners, golfers, roeiers en zeilers worden om logistieke redenen elders in Parijs of in overige regio's van Frankrijk in hotels ondergebracht.