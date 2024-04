'Oud-leider van Myanmar Aung San Suu Kyi van gevangenis naar huisarrest'

De voormalige leider van Myanmar Aung San Suu Kyi zit niet langer vast in de gevangenis, maar staat nu onder huisarrest. Dat zegt generaal en legerwoordvoerder Zaw Min Tun, die deel uitmaakt van de militaire junta die sinds 2021 de macht heeft in het geïsoleerde land in Zuidoost-Azië. Ook oud-president U Win Myint zou zijn overgeplaatst en onder huisarrest zijn geplaatst.

Volgens de juntawoordvoerder houdt de overplaatsing verband met de extreme hitte in Myanmar. "Voor iedereen die de nodige voorzorgsmaatregelen nodig heeft, vooral oudere gevangenen, doen we ons best om hen te beschermen tegen een zonnesteek", citeert persbureau Reuters hem. Beeld of bewijs van de overplaatsing ontbreekt.

"Het is goed om ze van gevangenissen naar huizen te verplaatsen, want huizen zijn beter dan gevangenissen", zegt woordvoerder Kyaw Zaw namens de democratische oppositie tegen datzelfde persbureau. "Ze moeten echter onvoorwaardelijk worden vrijgelaten. Ze moeten de volledige verantwoordelijkheid nemen voor de gezondheid en veiligheid van Aung San Suu Kyi en U Win Myint."

Suu Kyi (78) zit gevangen sinds het leger van Myanmar haar regering in 2021 omverwierp. De Nobelprijswinnaar hangt een gevangenisstraf van 27 jaar boven het hoofd. De junta beschuldigt haar onder andere van verraad en omkoping, aanklachten die ze ontkent.

Sinds de coup is Myanmar zo goed als afgesloten van de buitenwereld. Het leger drukt iedere vorm van protest de kop in. Tegelijk voeren het regeringsleger en het gewapende verzet een zware strijd. In het land zijn 2,6 miljoen inwoners op de vlucht. Buurlanden laten maar mondjesmaat vluchtelingen uit Myanmar toe.

Correspondent Mustafa Marghadi kon mee met de gewapende oppositie en zag het effect van het conflict op de bevolking: