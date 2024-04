Grote brand bij autoschadebedrijf in Kerkdriel onder controle

De brand ontstond rond 21.40 uur bij een autoschadebedrijf in een bedrijfsverzamelgebouw aan de Nijverheidsstraat. In brand gevlogen autobanden veroorzaakten veel rook. Een aangrenzende sportschool lijkt ook veel schade te hebben opgelopen, meldt regionale krant De Gelderlander. Een bandenzaak en zeilwasserij in het gebouw zouden in mindere mate schade hebben.

Een woordvoerder van de veiligheidsregio meldt aan de krant dat één persoon in de ambulance is nagekeken. Of het een werknemer van een van de bedrijven betreft, is niet bekend.