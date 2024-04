Aanwijzingen voor nieuwe toeslagfraude vanuit Bulgarije, FIOD begint onderzoek

De fiscale opsporingsdienst FIOD is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar mogelijk nieuw misbruik van toeslagen vanuit Bulgarije. Het onderzoek volgt op een reeks meldingen die de Dienst Toeslagen ontving van overheidsorganisaties. "Veelal gaat het hier om mensen uit het buitenland, specifiek vanuit Bulgarije", schrijft staatssecretaris De Vries (Toeslagen) in een Kamerbrief waar NRC over berichtte.

De signalen die zijn binnengekomen wijzen op mogelijk brede fraude in georganiseerd verband, schetst De Vries. Om de toeslagen te kunnen bemachtigen, zouden betrokkenen onjuiste inschrijvingen hebben gedaan in de Basisregistratie Personen (BRP). Ook zouden ze misbruik hebben gemaakt van DigiD's en zich schuldig hebben gemaakt aan adres- of identiteitsfraude "die doorwerkt in misbruik met toeslagen".

Een van de signalen kwam van het agentschap Logius, de dienst die digitale overheidsdiensten beheert. Logius maakte melding van gebruikers die met meerdere DigiD's vanaf bepaalde IP-adressen inlogden. Daar zouden bijna 2000 unieke BSN's bij betrokken zijn, aldus De Vries.

Stappenplannen op sociale media

Volgens de staatssecretaris waren de meeste van die opvallende gebruikers al voor de melding van Logius bij de Dienst Toeslagen in het vizier gekomen. "Deze toeslagen zijn na een rechtmatigheidsonderzoek gestopt, echter een deel van het voorschot is al wel verstrekt." Een deel van de dossiers is overgedragen aan de FIOD, die deze nu strafrechtelijk onderzoekt.

Ook twee gemeenten hebben recent bij de Dienst Toeslagen, onderdeel van het ministerie van Financiën, aan de bel getrokken over onjuiste inschrijvingen en vermoedelijk valse huurcontracten. Verder kwamen er meldingen binnen over het gebruik van tussenpersonen of "het delen van stappenplannen op sociale media over manieren om ten onrechte toeslagen aan te vragen, terwijl men niet in Nederland woonachtig is", schrijft De Vries.

Bulgarenfraude

Ruim tien jaar geleden kwam grootschalige fraude met uitkeringen door een Bulgaarse bende aan het licht. Criminelen spoorden Bulgaren aan zich in Nederland in te schrijven, toeslagen te innen en vervolgens terug te keren naar Bulgarije.

De fraudezaak, die de Nederlandse staatskas miljoenen euro's kostte, leidde tot strengere regels en een hardere opstelling van de Belastingdienst. Dat werkte de toeslagenaffaire in de hand, waarbij duizenden ouders grote bedragen aan ontvangen kinderopvangtoeslag onterecht moesten terugbetalen. De terugvorderingen brachten gedupeerde ouders in grote problemen.