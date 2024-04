Paris Saint-Germain met eigen 'remontada' ten koste van Barcelona naar laatste vier

Paris Saint-Germain heeft de halve finales van de Champions League bereikt. De Franse club, die het belangrijkste Europese clubtoernooi nog nooit won, schakelde Barcelona uit in een fascinerend voetbalgevecht door uit met 4-1 te winnen.

Raphinha zette de thuisploeg al snel op 1-0. Na een rode kaart voor Barcelona-verdediger Ronald Aurojo na een half uur spelen kwam Paris Saint-Germain nog voor rust via Ousmane Dembélé op gelijke hoogte. Vitinha en Kylian Mbappé (2) vervolmaakten in de tweede helft de ommekeer.

Ook al deelde Barcelona zes dagen geleden de eerste tik uit door na een late treffer van Andreas Christensen met 3-2 in het Parc des Princes te winnen, een garantie voor het bereiken van de halve finales was dat op voorhand allerminst. De twee Europese grootmachten hebben in het verleden al te vaak spectaculaire, onvoorspelbare duels tegen elkaar gespeeld.

Roemruchte 'remontada'

Wat te denken van de roemruchte 'remontada' (comeback) van Barcelona in het seizoen 2016/2017, toen de Spanjaarden in de achtste finales de 4-0 nederlaag in Parijs repareerden met een sensationele 6-1 thuiszege. De laatste drie treffers vielen in de 88ste, 91ste en 95ste minuut.

Van iets meer recente datum is de 4-1 overwinning van Paris Saint-Germain in Camp Nou in de achtste finales in het seizoen 2020/2021, met een hattrick van Kylian Mbappé. Omdat het in de return 1-1 werd, gingen de Parijzenaren verder, om vervolgens in de halve finales te sneuvelen tegen Manchester City.

Dat was de laatste keer dat regerend kampioen en huidige koploper van Frankrijk de laatste vier haalde. Voor Barcelona was dat langer geleden. In het seizoen 2018/2019 versperde Liverpool de vijfvoudig Champions League-winnaar de weg naar de finale.