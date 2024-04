Dortmund wint mede dankzij Maatsen van Atlético en staat in halve finales Champions League

Het leverde binnen vijf minuten al twee megakansen op. Eerst een voor Dortmund-middenvelder Marcel Sabitzer, maar die kreeg het met de bal voor het inschieten Spaans benauwd. De tweede was voor Álvaro Morata, spits van Atléti, maar hij stiftte slordig naast.

Dortmund bleef in vlagen massaal naar voren gaan en kwam er in de 35ste minuut eindelijk echt weer eens doorheen. Julian Brandt passeerde Axel Witsel en schoot de bal via de hand van keeper Jan Oblak binnen.

Even later stoomde Maatsen mee op, waarna hij een route door de zestien vond en de bal snoeihard in de verre hoek schoot: 2-0. Het was een mooie revanche voor de Vlaardinger, die vorige week lelijk in de fout ging bij de 1-0 van Atlético.

Heen en weer

Kort na rust bleek dat één helft stormen tegen Atlético niet genoeg was. De ploeg van coach Diego Simeone heeft afbreken in het DNA zitten, maar kan als het moet ook erg fijn voetballen.

In een kwartiertje tijd zette Atléti de wedstrijd naar zijn hand, door een knullige eigen goal van Mats Hummels en een schitterende volley van Joaquín Correa.