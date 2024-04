Verenigd Koninkrijk stap dichter bij tabaksverbod

Het Britse Lagerhuis heeft een belangrijke stap genomen om tabak uiteindelijk te verbieden in het land. Een merendeel van het Britse parlement stemde in om een wetsvoorstel naar de volgende fase te laten gaan. Volgens deze plannen mogen mensen die in 2009 of later zijn geboren dan geen tabaksproducten, zoals sigaretten en vapes, meer kopen.

In het voorstel staat ook dat de leeftijd voor het kopen van tabak elk jaar met een jaar wordt verhoogd, om zo te voorkomen dat de huidige generatie jongeren begint met roken. Daarnaast kunnen smaken en verpakkingen van tabaksproducten gereguleerd worden. Winkels die zich niet aan de wet houden, kunnen dan ook een boete krijgen van 100 pond, omgerekend zo'n 117 euro.

Conservatieven

Het voorstel is afkomstig van de conservatieve Britse premier Rishi Sunak. Vorig jaar maakte hij op een partijcongres bekend dat hij een rookvrije generatie wilde creëren. Een deel van zijn achterban reageerde negatief op zijn plannen, zoals oud-premier Liz Truss. Volgens haar druist het voorstel in tegen de geest van de Conservatieve Partij en is het betuttelend. "Het is belangrijk om jongeren te beschermen totdat ze zelf beslissingen kunnen nemen, maar het is onzin om te denken dat we volwassenen tegen zichzelf kunnen beschermen", aldus Truss.

Conservatieve parlementsleden mochten van Sunak "vrij kiezen", dat houdt in dat ze niet met de regering mee hoefden te stemmen. Minister voor Vrouwen en Gelijkheid en staatssecretaris van Economische Zaken Kemi Badenoch heeft tegengestemd. Volgens haar creëren deze plannen ongelijkheid. "Mensen die een dag na elkaar zijn geboren, zullen permanent andere rechten hebben."

Ondanks de reacties uit zijn eigen partij stemde het merendeel van het parlement om door naar de volgende fase te gaan met het wetsvoorstel. 383 parlementsleden stemden voor en 67 stemden tegen. Het grootste gedeelte van de tegenstemmers was afkomstig uit de Conservatieve Partij.

Verdere stappen

Of het wetsvoorstel uiteindelijk wordt aangenomen, is nog niet zeker. Er zijn nog een aantal stemrondes bij zowel het Lagerhuis als het Hogerhuis voordat de wet op het bureau van koning Charles eindigt. In die rondes kunnen er nog allerlei wijzigingen worden aangebracht aan de plannen. Als het voorstel doorgaat naar het Hogerhuis, zal de laatste stemronde naar verwachting rond juni plaatsvinden.

Eerdere poging

Het Verenigd Koninkrijk is niet het eerste land dat een rookvrije generatie wil creëren met vergaande maatregelen. Nieuw-Zeeland maakte eerder dergelijke wetten. Zo mochten jongeren die in 2022 14 zouden worden nooit meer legaal sigaretten mogen kopen. Ook daar zou de leeftijdsgrens voor tabak vanaf het jaar dat zij 18 worden elk jaar met een jaar omhoog gaan.

Maar de nieuwe conservatieve premier Luxon zei dat hij een streep door wil zetten door het levenslange rookverbod.