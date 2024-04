Ajax verslaat Feyenoord na verlenging en staat in bekerfinale

Verwarring rond Brandau voor de aftrap

Feyenoord besloot twintig minuten voor de aftrap alsnog Justine Brandau uit de opstelling te halen, omdat onduidelijk was of de verdedigster was geschorst of niet.

Brandau kreeg twee gele kaarten in het bekertoernooi en is dan volgens de reglementen geschorst, maar uit de administratie van de KNVB bleek dat ze wel speelgerechtigd was.

Toen Ajax daar kort voor de wedstrijd achter kwam, ontstond er discussie. De Rotterdammers besloten daarop het zekere voor het onzekere te nemen en vervingen Brandau door Noëlle van der Sluis.