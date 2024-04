Eeuwenoude kaatsballen geveild: 'Dit maken we nooit meer mee'

Het Keatsmuseum in Franeker heeft elf ballen in de collectie, het Fries Museum heeft er acht en er zijn nog een paar in het bezit van particulieren.

Breukers is vreest wel dat de ballen via de veiling in "verkeerde" handen terechtkomen, bijvoorbeeld in het buitenland of bij iemand die ze thuis bewaart. "Het zou zo jammer zijn, maar het is mogelijk dat er een koper komt die de ballen in huis neemt en ze nooit weer laat zien. Het zou eeuwig zonde zijn", zegt hij.