Rellen in Philadelphia na doodschieten zwarte verdachte met mes door politie

In de Amerikaanse stad Philadelphia zijn zeker dertig politie-agenten gewond geraakt bij rellen. Die ontstonden nadat de politie een zwarte verdachte had doodgeschoten.

Volgens de politie liep de 27-jarige man bewapend met een mes op hen af en weigerde hij dat te laten vallen. Twee agenten schoten meerdere malen op de man, die getroffen werd in zijn schouder en borst. Hij werd vervolgens in een politie-auto naar het ziekenhuis gebracht, waar hij korte tijd later overleed.

Beelden van de schietpartij verschenen later op YouTube. Let op de beelden kunnen als schokkend ervaren worden: