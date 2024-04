Nadal wint met gemak van Cobolli bij rentree na drie maanden

Rafael Nadal heeft voor het eerst in drie maanden weer een partij gespeeld. De 37-jarige Spanjaard was op het toernooi van Barcelona de Italiaan Flavio Cobolli met 6-2, 6-3 de baas.

De voormalig nummer een van de wereld miste bijna heel 2023 door een kwetsuur aan zijn heup en liep in januari dit jaar een spierblessure op.

Zijn laatste partij op gravel was zijn gewonnen finale van Roland Garros in 2022. In Barcelona toonde de gravelkoning aan dat hij nog altijd een aardig balletje kan raken.

Cadeautjes

De 21-jarige Cobolli, de nummer 62 van de wereld, gaf de naar plek 644 afgezakte Nadal wel iets te veel cadeautjes en de Spanjaard miste nog wel wat explosiviteit.

Maar de winnaar van 22 grandslamtoernooien heerste in de rally en na het slaan van een extra mooi punt was ook het gebalde vuistje weer terug.

"Het was een goed begin. Als je terugkeert, kun je de twijfels niet in één dag wegnemen, vooral niet op fysiek vlak", zei Nadal na zijn rentree.

Serveren

Nadal, die het toernooi van Barcelona twaalf keer won, neemt het in de tweede ronde op tegen de als vierde geplaatste Australiër Alex de Minaur.

De Spanjaard zei benieuwd te zijn of hij dan ook goed kan meekomen: "Ik heb maandenlang niet kunnen serveren. Hoewel ik veel zin heb om hier te spelen en mijn uiterste best te doen, ga ik niet alle risico's nemen met serveren. Ik moet voorzichtig zijn."

Maandag blikte Rafael Nadal op een persconferentie vooruit op zijn rentree: