Tennisser Van de Zandschulp in München met moeite langs Russische qualifier Gachov

Het kostte enige moeite, maar Botic Van de Zandschulp heeft de tweede ronde van het ATP-graveltoernooi van München bereikt. De Nederlandse tennisser had drie sets nodig om zich van de Russische qualifier Ivan Gachov te ontdoen: 6-4, 2-6, 6-3.

Van de Zandschulp, zelf 89ste op de wereldranglijst, begon goed tegen Gachov, die 280ste staat. Het tweede setpunt dat hij op de service van de Rus kreeg, werd verzilverd.

Maar daarna begon zijn spel te haperen. Van de Zandschulp, vorig jaar nog finalist in München, leverde meteen zijn opslagbeurt in de tweede set in en daarna nog twee keer, waardoor de set met 6-2 naar Gachov ging.

Breakkansen niet besteed

Ook in de derde set werd de Nederlander meteen gebroken. Vervolgens waren in de minutenlang durende tweede game vier breakkansen niet aan hem besteed. De game ging toch nog naar de Rus.

Van de Zandschulp brak daarna terug. Op 3-3 werkte hij drie breakpoints weg om alsnog de game te pakken en won vervolgens ook de servicebeurt van Gachov. Na 2 uur en 42 minuten maakte hij op zijn eerste matchpoint de partij meteen uit.

Vorige week maakte de Nederlandse tennisser, die in de achtste finales de als vierde geplaatste Duister Jan-Lennard Struff treft, bekend niet verder te gaan met zijn coach Johan Örtegren. Opvallend, want de twee werkten pas sinds december samen.