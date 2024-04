Marathon Rotterdam wil uitbreiden: van 17.000 naar 30.000 lopers is het doel

De marathon van Rotterdam wil de komende jaren flink uitbreiden. Als het aan de organisatie ligt. verschijnen er binnen een paar jaar 30.000 lopers aan de startlijn. Afgelopen zondag deden er 17.000 lopers mee.

Op dit moment kon de organisatie nog niet meer lopers aan, waardoor er nog veel gegadigden op de wachtlijst stonden. "De wachtlijst is bijna net zo lang als het aantal deelnemers dat dit jaar meedeed", zegt directeur Wilbert Lek tegen Rijnmond. Hij vindt het jammer dat hiermee veel lopers werden teleurgesteld. "We willen graag dat die mensen ook de marathon kunnen lopen."

In andere grote steden doen veel meer mensen mee en groeien is daarom de ambitie. Vorige week in Parijs bijvoorbeeld waren er 50.000 deelnemers. "Je wilt aantrekkelijk blijven voor lopers en topatleten. Er wordt dan niet alleen gekeken naar het start- en prijzengeld. Het aantal deelnemers speelt ook een rol", legt Lek uit.

Of het inschrijfgeld omhoog gaat bij uitbreiding, weet de directeur nog niet. Ook kan hij nog niet zeggen of er een andere startlocatie komt bij meer deelnemers. "We hebben nu aan de voet van de Erasmusbrug een locatie waar we tevreden mee zijn. Maar als je extra deelnemers hebt, dan moet je ook kijken naar de huidige startlocatie. Dat is een consequentie."

Horeca en ov

De organisatie kan dan wel klaar zijn voor een uitbreiding, de stad moet dat ook zijn. "Denk bijvoorbeeld aan de horecalocaties, de mobiliteit en het openbaar vervoer. De mensen moeten op een goede manier naar Rotterdam kunnen komen. Als er meer deelnemers zijn, moet er ook meer medische ondersteuning zijn."