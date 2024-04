Licentiecommisie laat Vitesse nog in spanning over reddingsplan: 'Kunnen seizoen uitspelen'

Vitesse moet nog even geduld hebben. De licentiecommissie van de KNVB verwacht binnen enkele werkdagen meer duidelijkheid te kunnen geven of de eredivisieclub uit Arnhem z'n licentie kan behouden.

Vitesse had gehoopt maandag al een reactie van de KNVB te krijgen op het reddingsplan dat het heeft ingediend om de door financiële problemen geplaagde club voort te kunnen laten bestaan.

'Seizoen uitspelen'

De Arnhemse club heeft bekendgemaakt dat het in ieder geval het seizoen kan uitspelen. "De afgelopen dagen en uren zijn er veel speculaties verschenen over de licentie en financiën van Vitesse. Alhoewel de club nog enorme uitdagingen heeft kan het wel met enige zekerheid zeggen dat het uitspelen van het seizoen niet (meer) in gevaar is. Door onder andere het naar voren halen van verwachte inkomsten uit sponsorgelden en seizoenkaarten kunnen we het seizoen uitspelen."

"Licentiebehoud heeft de absolute prioriteit", zegt interim-directeur Edwin Reijntjes. "Hiervoor moeten onder andere de aandelen met spoed weg bij onze huidige Russische eigenaar, Valeriy Oyf. Met Coley Parry is dit helaas niet gelukt. We zijn dus verplicht om naar alternatieven te kijken, ondanks de miljoenenschuld die dit ons oplevert."

Moeizame gesprekken

Met Parry voert Vitesse inmiddels moeizame gesprekken. De Amerikaan had ambitieuze plannen om de club over te nemen. Dat werd in februari door de licentiecommissie geblokkeerd, omdat de vraag is hoeveel geld de Amerikaan heeft en omdat er twijfels zijn over de herkomst ervan.

Parry wil nu zoveel mogelijk geld van zijn lening van 15 miljoen euro terug en wil bovendien de lijnen blijven uitzetten. De visie van de clubleiding staat daar haaks op.

Reijntjes: "We voldoen gewoon al heel lang niet aan de eisen van de commissie, zo simpel is het. Of we het daar nu mee eens zijn of niet. En daar kunnen we echt op worden afgerekend. Dan is het klaar met deze club."

"Onze levenslijn is de licentiecommissie", vervolgt Reijntjes "Zij bepalen. Veel mensen hebben nog steeds niet in de gaten hoe ernstig de situatie is. Ook Parry onderschat die."